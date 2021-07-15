ВТБ открыл офис нового формата в Шелехове 

ВТБ расширяет сеть офисов нового формата в регионах, открывая первое подобное отделение в Иркутской области в городе Шелехов. Благодаря «умным технологиям» эффективность работы такого офиса повысится на 40% по сравнению со стандартными отделениями.

Новый офис в Шелехове удобно расположен в центре города по адресу: 7 квартал, дом 1. Открывшееся отделение увеличит доступность банковских услуг жителей и гостей города, а инновационный формат обслуживания позволит сократить время ожидания клиента на треть.

В зоне розничного обслуживания не будет стоек и отдельной рабочей зоны для банковских работников. По записи клиента в системе на входе посетитель будет приглашен в одну из комфортных локаций отделения, где его встретит менеджер с ноутбуком.

Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания: до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы (в отделении установлено три банкомата, в т.ч. два работающих в круглосуточном режиме).

Для обслуживания представителей среднего и малого бизнеса в офисе выделена специальная зона. Там клиенты смогут зарегистрировать бизнес, открыть расчетный счет, оформить услугу дистанционного обслуживания, подать заявку на кредит или банковскую гарантию, заключить договор торгового эквайринга, выпустить корпоративную карту. Специалист банка проконсультирует по всем возможностям ВТБ для успешного ведения бизнеса, в том числе поможет получить доступ в личный кабинет «ВТБ Бизнес Онлайн», для того чтобы в дальнейшем управлять финансовыми потоками через сайт или мобильное приложение.

«Мы открываем офис в Шелехове после реконструкции и рады предложить жителям и гостям города ультрасовременный дизайн, новое эргономичное пространство, в котором клиентам будет комфортно и удобно. Важно, что в новом отделении мы используем новейшие технологии обслуживания, сочетающие цифровой и привычный физический формат. Мы рассчитываем, что наш офис станет частью новой городской среды, максимально удобной для решения финансовых вопросов» – прокомментировала открытие Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

Офис является проектом ВТБ в рамках внедрения нового формата отделений. В текущем году планируется открытие еще одного офиса такого формата в Иркутске. В 2021 году все новые подразделения банка открываются в новом технологическом формате обслуживания. В перспективе ближайших двух лет их будет более трехсот.

