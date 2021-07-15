Выплаты школьникам стартуют 16 августа

Прием заявлений на 10 тыс. рублей к новому учебному году открылся 15 июля через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда независимо от места жительства родителей, сообщили SIA.RU в Пенсионном фонде.

Большинство семей уже получили уведомления с портала госуслуг о готовности заявления, автоматически сформированного по данным ведомств. Для оформления средств родителям остается проверить актуальность информации, изменить сведения, если в этом есть необходимость, и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Согласно указу президента, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.