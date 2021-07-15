Тункинская долина наиболее перспективна для развития туризма в Бурятии – глава «Корпорации Туризм.РФ»

Глава «Корпорации Туризм.РФ» Сергей Суханов считает, что турпоток в Республику Бурятия можно увеличить вдвое за счет развития туристической инфраструктуры. В рамках рабочей поездки он оценил туристический потенциал региона совместно с заместителем министра строительства и ЖКХ России Юрием Гордеевым, главой региона Алексеем Цыденовым и заместителем председателя Правления ПАО «Сбербанк» Станиславом Кузнецовым.

Рабочая группа посетила побережье Байкала и особую экономическую зону «Байкальская гавань»: участок «Пески», «Бухта Безымянная», курорт «Горячинск». Также были осмотрены село Выдрино и поселок Аршан, Тункинская долина и предгорье горы Мамай.

Сергей Суханов рассказал, что развитие туристической инфраструктуры позволит в ближайшие десять лет построить на территории Бурятии не только комфортные гостиницы, но и новые дороги, проложить инженерные коммуникации, необходимые как для отдыха туристов, так и для местных жителей.

– Бурятия обладает большими природными возможностями для развития бальнеологического и экологического туризма. Наиболее перспективной для этого является Тункинская долина. Здесь расположено много целебных источников. Преимуществом является и то, что на этой территории есть уже инвесторы, которые вкладывают свои средства в развитие отрасли. Нам это очень важно. Но все же остается не решенными много вопросов, связанных с логистической транспортной схемой. Ее необходимо увязать со всеми туристическими локациями. Корпорация как раз и займется этим вопросом. Мы рассмотрим развитие туризма в Бурятии комплексно. И совместно с Минстроем России, регионом и инвесторами, в соответствии со всеми экологическим стандартами, создадим здесь современные комфортные курорты, – отметил Сергей Суханов.