Вспышку заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Эхирит-Булагатском районе

Лидерами по заболеваемости в Иркутской области стали Иркутск, Иркутский район и Эхирит-Булагатский район. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 15 июля.

Самая сложная ситуация, по-прежнему, в Иркутске. За сутки подтверждено 109 заболевших коронавирусом.

Из 389 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 109 (всего 28 447),

в Иркутском районе – 34 (всего 5 483),

в Эхирит-Булагатском районе – 33 (всего 1 672),

в Усть-Илимске – 28 (всего 5 228),

в Братске – 23 (всего 4 442).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 28 447,

Ангарск – 8 040,

Иркутский район – 5 483,

Усть-Илимск – 5 228,

Братск – 4 442.

13 июля стало известно, что в Иркутске открыли ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы. Это будет самый большой в регионе госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 – в нем развернут 800 коек. В течение недели из больницы выпишут или переведут в другие медицинские организации пациентов с отрицательным тестом на коронавирус.