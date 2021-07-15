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Вспышку заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Эхирит-Булагатском районе

Лидерами по заболеваемости в Иркутской области стали Иркутск, Иркутский район и Эхирит-Булагатский район. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 15 июля.

  • в Иркутском районе – 34 (всего 5 483),
  • в Эхирит-Булагатском районе – 33 (всего 1 672),

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13 июля стало известно, что в Иркутске открыли ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы. Это будет самый большой в регионе госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 – в нем развернут 800 коек. В течение недели из больницы выпишут или переведут в другие медицинские организации пациентов с отрицательным тестом на коронавирус.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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