Жители Приангарья тратят на питание в среднем около 6 тысяч рублей в месяц

В структуре расходов на домашнее питание преобладают затраты на мясомолочную продукцию, хлеб и хлебные продукты, без них невозможно представить обеденный стол, рассказали SIA.RU в Иркутскстате.

По данным выборочного наблюдения рациона питания населения, большинство наших земляков (70-77%) ежедневно или несколько раз в неделю употребляют мясо, птицу, молочную продукцию.

Две трети опрошенных (67%) столь же регулярно используют в пищу овощи, 53% - сыр и фрукты, 47-48% – отварную и жареную рыбу, вареные мясные изделия (сосиски, сардельки), 17% – соленую и копченую рыбу.

Каждый третий практически ежедневно позволяет себе шоколад, конфеты, а 12% респондентов – пирожное, торты.