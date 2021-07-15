Эскиз нового фасада школы №14 представили в Иркутске

Учебное заведение расположено на улице Карла Либкнехта и рассчитано на 500 мест, сообщили SIA.RU в мэрии.

После завершения строительства нового блока начальной школы №14 фасад здания украсят изображения узнаваемых зданий города и взлетающий самолет. Эскиз оформления учебного блока представили губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и мэру города Руслану Болотову в ходе выездного совещания на строительную площадку.

Строительство объекта ведется в соответствии с графиком.

Из-за погодных условий отмечается отставание по выполнению монолитных работ. В августе планируется закрыть контур здания и приступить к отделочным работам. Все договоры заключены, необходимые строительные материалы поставляют в требуемом объеме и своевременно. Ежедневно на строительной площадке работают около ста рабочих.

Напомним, новый учебный корпус будет трехэтажным и состоять из четырех блоков. В нем предусмотрены учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок и столовая, медицинский и вспомогательные кабинеты. Общестроительные работы планируют завершить до конца ноября текущего года.