Названы главные причины смены работы

Сервисы Работа.ру и СберЗдоровье (входят в экосистему Сбера) провели партнерское исследование и выяснили, по каким причинам жители России чаще всего увольняются или меняют работу, а также рассказали, как стресс может влиять на принятие таких решений. В опросе приняли участие более 5000 пользователей Работа.ру из всех регионов страны.

Чаще всего решение о смене работы принимается специалистами из-за неготовности работодателей повышать зарплату – эту причину указали 48% опрошенных жителей России (множественный выбор). 39% респондентов отметили в качестве причины увольнения профессиональное выгорание, стресс и ухудшение здоровья, а 36% – отсутствие перспектив карьерного роста.

Для 21% участников исследования главной причиной увольнения часто становятся конфликты с коллегами или начальством. Еще 19% респондентов готовы сменить работу, чтобы найти новую поближе к дому, а 18% хотели бы больше времени уделять личной жизни и семье. 11% опрошенных жителей России принимают решение о смене работы из-за желания переехать в другой город или страну.

Еще 8% респондентов в варианте «Другое» часто отмечали, что могут сменить работу из-за неуважительного отношения к их труду, понижения зарплаты или задержек в выплате зарплаты.