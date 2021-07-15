Половина российских бизнесменов ждут повторного локдауна

Более половины российских бизнесменов (51,5%) ждут повторного локдауна из-за COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, организованный сервисом онлайн-исследований Oprosso.

При этом 62,3% опрошенных заявили, что уже подготовились к такому развитию событий.

Почти треть (28%) предпринимателей считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев. Тогда как 23,5% заявили о готовности работать без потерь бессрочно, а 21% рассказали, что готовы проработать так всего несколько недель. Еще 9% респондентов утверждают, что их бизнес сможет продержаться на дистанционной работе около полугода. О том, что их предприятие не сможет работать удаленно без потерь для бизнеса, сообщили 18% респондентов.



Почти треть (28%) предпринимателей считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев. Тогда как 23,5% заявили о готовности работать без потерь бессрочно, а 21% рассказали, что готовы проработать так всего несколько недель. Еще 9% респондентов утверждают, что их бизнес сможет продержаться на дистанционной работе около полугода. О том, что их предприятие не сможет работать удаленно без потерь для бизнеса, сообщили 18% респондентов.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/15/07/2021/60eecd5d9a794737ffc6e96c