Приток воды в Байкале превысит норму в 1,5 раза

Сброс воды на Иркутской ГЭС могут увеличить в пятый раз за месяц, передает ТАСС.

Специалисты прогнозируют приток в озеро Байкал в июле до 1,5 раз выше нормы, в связи с чем расход воды на Иркутской ГЭС продолжат увеличивать. Об этом в среду сообщила пресс-служба Росводресурсов.

«По уточненному прогнозу Росгидромета, в июле приток к озеру составит не 4 700-5 700 куб. м в секунду, а 6 000-7 000 куб. м в секунду при норме в 4 860. С учетом складывающейся гидрологической обстановки Росводресурсы установили новый режим работы Иркутской ГЭС. С 14 июля среднесуточные сбросные расходы составят 3 100 куб. м в секунду, планируется, что до конца недели они увеличатся еще на 100 куб. м в секунду», – говорится в сообщении.

Не исключено, что в дальнейшем расход повысят до 3 300-3 600 куб. м в секунду. Увеличение объема пропуска воды через ГЭС необходимо, чтобы снизить интенсивность наполнения Байкала. По данным Росводресурсов, за последнюю неделю уровень воды в озере поднялся на 14 см и достиг отметки 456,78 м, что на 22 см ниже нормального подпорного уровня.

Повышение уровня сброса связано с ростом уровня воды в Байкале. Вопросы повышения уровня воды в озере Байкал и оценки возможного ущерба рассмотрели 14 июля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. По итогам совещания прибрежным байкальским районам рекомендовали объявить режим повышенной готовности.