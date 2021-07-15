По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), располагающим информацией о примерно 97% российских заемщиков, в июне 2021 года средний размер ипотечного кредита впервые превысил 3 млн рублей, увеличившись за месяц на 134 тыс. рублей.

В июне средний размер ипотечного кредита составил 3,02 млн рублей, тогда как еще в мае он составлял 2,89 млн рублей (2,92 млн руб., по данным ЦБ), а в апреле – 2,86 млн рублей (2,86 млн руб., по данным ЦБ). За полугодие он увеличился на 403 тыс. руб., а за год – на 652 тыс. руб.

Среди 30 регионов, в которых заемщики берут наибольшее количество ипотечных кредитов, средняя сумма сильнее всего выросла в Калмыкии (рост в июне на 12% по сравнению с маем), Мурманской, Архангельской и Томской областях (во всех трех – на 9%). В Москве – на 4%, в Санкт-Петербурге – на 3%.

– На столь быстрый рост среднего размера кредита повлияли прежде всего цены на недвижимость. Если в апреле квадратный метр на вторичном рынке стоил менее 71 тыс. руб., а на первичном – 92 тыс. руб., то в мае – уже 73 и 95 тыс. рублей соответственно. В июне квадратный метр на вторичном рынке подорожал до 98 тыс. рублей. Поскольку гражданам пришлось занимать у банков больше средств, то им пришлось увеличить и срок кредитования. За июнь он в среднем увеличился на 3 месяца до 18 лет и 8 месяцев, – Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.

