Названы вакансии с зарплатами от 100 тыс. рублей в Иркутске

Исследовательский центр SuperJob составил топ самых привлекательных предложений работодателей в городах России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн жителей. В июле в топе наиболее высоких зарплатных предложений – вакансии программистов, инженеров, врачей, менеджеров по продажам. Вакансии рабочих вошли в топ самых высокооплачиваемых профессий июля в Ульяновске, Оренбурге, Набережных Челнах, Липецке.

В Иркутске самую высокую зарплату готовы платить начальнику финансово-экономического отдела с опытом работы от 3-х лет – 130-160 тыс. рублей. Работодатель готов предоставить сотруднику полный социальный пакет и опцию материальной помощи в сложных жизненных ситуациях.

Также в городе одними из самых высокооплачиваемых вакансий стала позиция заместителя директора департамента по операционному управлению с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц и опытом работы от трёх лет. Работодатель из области логистики и электронной коммерции обещает соискателям будущую работу с оплатой полиса ДМС после прохождения испытательного срока.

Высокую зарплату готовы платить в большой транспортной компании директору филиала с опытом работы от 1-го года – также около 100 тыс. рублей.

Замыкает рейтинг самых доходных вакансий в этом месяце в Иркутске вакансия программиста «1С» – будущему сотруднику готовы платить до 90 тыс. рублей. В качестве бонусов предлагается бесплатное обучение, дополнительная мат.помощь на важные события в жизни, прозрачная система мотивации, удобное расположение офиса, парковочное место в 1 минуте ходьбы и скидки на продукцию компании.

Самая дорогая вакансия июля в подборке – офтальмохирург, которому предлагают от 250 тысяч рублей в месяц в крупнейшей глазной клинике в Пензе. Успешному кандидату обещают работу на современном медицинском оборудовании, карьерный и материальный рост, а также поддержку и уважение руководства клиники.

На втором месте – вакансия руководителя группы внедрения «1С» в Томске с зарплатой до 200 тысяч рублей. Успешному кандидату обещают скорое повышение до руководителя отдела, регулярные обучающие мероприятия и свободу в принятии решений.

Заместителю финансового директора в федеральной строительной компании в Хабаровске готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы от трех лет и высшее экономическое образование.

Руководителю группы мобильных разработчиков в ижевской IT-компании тоже предлагают от 150 тысяч в месяц и расширенный социальный пакет: например, компания поможет сотруднику и его семье с переездом из другого города, а также обещает оплачивать участие в тематических IT-конференциях (билет, дорогу и проживание в другом городе).