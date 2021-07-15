Росбанк и Северсталь разработали новое предложение для клиентов market.severstal.com

Компаниям малого и среднего бизнеса стал доступен кредит или овердрафт от Росбанка на покупку металлопроката в интернет-магазине market.severstal.com, сообщили SIA.RU в пресс-службе банка.

Клиенты интернет-магазина market.severstal.com могут воспользоваться одной из двух опций: оформить кредит до 30 млн рублей на срок до 18 месяцев, либо овердрафт до 20 млн рублей на срок до 1 года. Финансовое решение принимается за 1 день. Для этого необходимо предоставить карточку счета 51 за последние 24 месяца и (при наличии) копии действующих кредитных договоров через систему 1С.Финотчетность.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо оставить заявку на сайте Росбанка, предоставить документы и подписать договор. Оплатить металлопрокат на market.severstal.com можно будет кредитными средствами с расчетного счета в Росбанке. Предложение доступно для клиентов «Северсталь Дистрибуции» в РФ при заказе металлопроката со склада.

«Мы очень рады анонсировать совместный проект с нашим давним партнером – Группой компаний «Северсталь». Один из приоритетов Росбанка – поддерживать бизнес наших клиентов. В данном случае мы разработали максимально удобный и простой клиентский путь для покупателей продукции Группы «Северсталь». Это означает оперативное принятие решения о финансировании на основании минимально возможного пакета документов, срочное оформление договорной базы, в случае необходимости – оформление корпоративной карты для простоты расчетов», - отметил Алексей Иевлев, руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка.

«Один из стратегических приоритетов стратегии «Северстали» - это превосходный клиентский опыт, а разработка и предоставление удобных сервисов являются одним из элементов. Ключевое конкурентное преимущество кредитования наших клиентов заключается в быстром принятии решений по одобрению заемных средств, что позволяет экономить время и средства на решение рутинных задач, гарантируя при этом безопасность совершения сделок», – отметил начальник управления по работе с малым и средним бизнесом компании «Северсталь» Виктор Романовский.