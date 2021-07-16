Азиатско-Тихоокеанский банк теперь доступен в Apple Business Chat

Банк расширил альтернативные каналы обслуживания клиентов и представил новый сервис для пользователей - Apple Business Chat. Apple Business Chat предназначен для обмена сообщениями с компаниями в Приложении Apple «Сообщения» на iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.

«Мы рады предложить клиентам банка, вместо обычного телефонного разговора, воспользоваться Apple Business Chat – мощным инструментом связи напрямую со службой поддержки банка. Мы хотим гарантировать первоклассное качество обслуживания при взаимодействии с банком. При помощи Apple Business Chat общаться с сотрудниками также просто, как и с друзьями, поэтому, мы ожидаем что эта служба быстро станет предпочтительным каналом обслуживания для клиентов» - прокомментировал Павел Монахов, директор департамента развития дистанционных сервисов АТБ.

Благодаря Apple Business Chat клиенты банка могут общаться с сотрудниками, быстро и безопасно получать информацию по услугам и продуктам АТБ. Используя Apple Business Chat, клиент может в любой момент связаться с сотрудником и всегда сможет возобновить диалог, когда ему это удобно.

Чтобы начать общение в Apple Business Chat, клиент может нажать значок «Apple Сообщения» на официальном сайте банка. Сразу же начнется общение с сотрудником банка в приложении Apple «Сообщения» и клиент сможет отвечать на вопросы оператора тогда, когда ему будет удобно.

Apple Business Chat встроен в устройства версии iOS 11.3 и более поздних версий и доступен для пользователей и компаний всего мира.

В версии iOS 13 при нажатии на номер телефона банка, система предлагает вместо звонка начать разговор в Apple Business Chat. Если клиент выбирает «Сообщение», разговор с сотрудником начнётся сразу же в приложении Apple «Сообщения», и клиент сможет решить свой вопрос в рамках ведения обычного диалога.

Дополнительные сведения доступны на сайте Apple