Альфа-Банк признан лучшим банком в России по версии Euromoney

Альфа-Банк получил премию Euromoney Awards for Excellence в номинации Best Bank in Russia. Euromoney Awards for Excellence — одна из самых престижных наград в мировой финансовой отрасли.

«Мы третий год подряд растем рекордными темпами, параллельно диверсифицируя и модернизируя бизнес. Каждый год все больше клиентов выбирают нас, выбирают наш уровень сервиса. Это позволило нам получить ряд международных наград: эксперты журналов Euromoney, The Banker, Global Finance ставят нас на первое место среди российских банков. Для нас это стало весомым подтверждением того, что мы взяли верный курс и задаем тренды для всей отрасли», — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Журнал Euromoney издается в Лондоне с 1969 года. Это один из наиболее значимых и авторитетных изданий о банковском деле, финансах и инвестициях. Ежегодная премия Euromoney Awards for Excellence с 1992 года вручается лучшим банкам мира. Эксперты журнала анализируют финансовые показатели и оценивают ключевые стратегические инициативы банков-участников.