Новости

Банк «Приморье»: «Семейная ипотека» стала еще доступнее

Банк «Приморье» представляет обновленную «Семейную ипотеку с господдержкой». Теперь воспользоваться ею смогут и те дальневосточники, у которых после 01 января 2019 года родился первенец*. Кроме того, ставка по этой программе снижена и составляет от 4,7%.

— Важное преимущество обновленной программы «Семейная ипотека с господдержкой» — это то, что оформить ее можно как на покупку квартиры или дома, но и на рефинансирование действующего ипотечного кредита, выданного ранее в том числе и в рамках «Льготной ипотеки». Также, в отличии, например, от «Дальневосточной ипотеки», возраст родителей не важен, — комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Евгения Сверкунова. — Также отмечу, что ставка от 4,7% фиксируется на весь срок ипотеки — до 30 лет. Первоначальный взнос в рамках данной программы составляет от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Максимальная сумма кредита в рамках «Семейной ипотеки с господдержкой» составляет 6 миллионов рублей. Получить льготный кредит семьи смогут до 31 марта 2023 года. Оформить ипотеку по данной программе можно на следующие цели: приобретение квартиры в строящемся или сданном доме у застройщика; приобретение готового жилого дома, либо часть дома блокированной застройки с земельным участком у застройщика; приобретение квартиры или отдельно стоящего жилого дома, либо части жилого дома с земельным участком на вторичном рынке жилья у физического лица (этим вариантом смогут воспользоваться только для жителей ДВФО, приобретающих недвижимость на территории сельских поселений ДВФО); рефинансирование действующего ипотечного кредита, оформленного на покупку квартиры в многоквартирном доме (в том числе доме блокированной застройки) приобретенную у юридического лица или физического лица в случае приобретения квартиры на территории сельских поселений ДФО.

Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а подать документы на рассмотрение как лично в офисе Банка, так и путем направления скан-копий документов на электронную почту.

Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:

  • г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел. +7 (423) 220-88-00 (вн. 02104, 02111), WhatsApp консультации — 89841400638.
  • г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел. +7 (4234) 26-99-77.
  • г. Находка, ул. Школьная, 1а, +7 (4236) 69-99-5069-99-59.
  • г. Хабаровск, ул. Дзержинского,56. Тел. 8 (4212) 78-32-20.
  • г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948.
  • г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-4149-08-42.
  • г. Москва, ул. Земляной Вал, 7, тел. 8 (495) 916-18-48916-04-71.

* Требования к клиентам: граждане РФ (кроме участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих), у которых: родился первый и/или последующий ребенок, являющийся гражданином РФ в период с 01.01.2018 по 31.12.2020; до 31.12.22 (включительно) родился ребенок, являющийся гражданином РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид» или категория «ребенок-инвалид» установлена после 31.12.2022; родился первый и/или последующий ребенок, являющийся гражданином РФ в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 (для семей, проживающих на территории ДФО и приобретающих жилые помещения на этой территории); до 31.12.22 (включительно) родился ребенок, являющийся гражданином РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид» или категория «ребенок-инвалид» установлена после 31.12.2022 (для семей, проживающих на территории ДФО и приобретающих жилые помещения на этой территории)


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании