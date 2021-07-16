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Клиенты ВТБ копят на семейный отпуск в среднем 185 тыс. рублей

ВТБ проанализировал цели для накоплений, которые указывают клиенты при открытии накопительного счета «Копилка». Всего на отпуск владельцы таких счетов планируют накопить 2,5 млрд рублей, в среднем рассчитывая потратить на семейный отдых 185 тыс. рублей.

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«Мы фиксируем тренд на повышение финансовой грамотности клиентов, которые предпочитают заранее откладывать средства на отдых и размещать их в сберегательные инструменты. С учетом изменяющейся эпидемиологической ситуации сегодня особенно актуальны продукты с возможностью гибкого управления финансами, которые позволяют использовать накопленные средства в подходящий момент и не терять доходность, — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления „Сбережения“ ВТБ. — Наш сервис позволяет клиентам рассчитать, сколько средств нужно откладывать ежемесячно, чтобы достичь поставленной цели накоплений. А для новых владельцев счета „Копилка“ банк повысил ставку до 7% годовых с учетом подключения опции „Сбережения“, чтобы процесс накоплений шел еще быстрее».

Всего владельцы «Копилки», установившие в ВТБ Онлайн цель для накопления, планируют накопить более 42 млрд рублей в рамках всех доступных категорий и уже разместили на таких счетах свыше 1,3 млрд рублей.

Больше всего денег клиенты намерены направить на покупку жилья или на первоначальный взнос по ипотеке — в среднем 1,2 млн рублей. Всего на приобретение недвижимости пользователи сервиса планируют накопить почти 15 млрд рублей, из которых свыше 300 млн рублей уже лежат на счетах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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