ВТБ финансирует ООО «Увадрев-Холдинг» на сумму более 7 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную линию одному из крупнейших предприятий деревоперерабатывающей промышленности Удмуртии − ООО «Увадрев—Холдинг». Заемные средства в размере более 7,3 млрд рублей предоставлены сроком до 10 лет на реализацию инвестиционного проекта по комплексной модернизации производства.

При поддержке ВТБ будет проведена полная модернизация производственного комплекса предприятия, в результате которой будут увеличены объемы выпуска продукции, снижена ее себестоимость, а также запущено производство ДСП повышенной экологической безопасности (плиты с качеством эмиссии Е0,5). Новая линия по производству ДСП − современное оборудование мирового уровня, которое обеспечит рациональный расход сырья и энергии.

«ВТБ предлагает эффективные финансовые инструменты ведущим отечественным предприятиям из всех отраслей экономики. ООО „Увадрев—Холдинг“ многие годы ведет большую работу по лесовосстановлению, инвестирует в защиту окружающей среды. Новый проект по модернизации позволит компании не только укрепить свои позиции на рынке, но и повысить экологичность производства. Уверен, что с нашей поддержкой компания продолжит устойчивое развитие», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ.

«Планируемые к выпуску на новом производстве древесно-стружечные плиты станут первым в России продуктом такого уровня: сейчас на рынке классом эмиссии Е0,5 практически всеми производителями выпускается только ламинированная ДСП. Привлечение кредитных ресурсов на финансирование проекта − наш новый опыт сотрудничества с банком ВТБ. Уверен, что это станет первым шагом на пути долгосрочного и взаимовыгодного партнерства», − подчеркнул Вячеслав Серов, президент ООО «Увадрев-Холдинг».

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