Спектакли по случаю юбилея Бориса Эйфмана пройдут при поддержке ВТБ

22 июля исполняется 75 лет основателю и художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народному артисту России Борису Эйфману. В честь юбилея хореографа коллектив организовал серию спектаклей в Александринском театре (Санкт-Петербург) и в Большом театре (Москва). Генеральным спонсором мероприятий в честь юбилея Бориса Эйфмана стал банк ВТБ.

В Санкт-Петербурге труппа представит балеты «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана», «Анна Каренина», «Эффект Пигмалиона», «Роден, ее вечный идол». 22 июля, в день рождения хореографа, пройдет праздничный гала-концерт. В ходе вечера будут исполнены фрагменты из избранных спектаклей Эйфмана. Специально для концерта труппа отрепетирует сцены из своих легендарных постановок прошлых лет. Кроме того, гости смогут увидеть выступление воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана и эпизоды из готовящегося к выпуску в следующем году спектакля «Чайка. Балетная история» — новой пластической интерпретации знаменитой пьесы А. П. Чехова.

В Большой театр труппа привезет постановки «Анна Каренина» и «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Балет о французском комедиографе стал четвертым спектаклем — после «Up & Down», «Русского Гамлета» и «Эффекта Пигмалиона» — выпущенным при поддержке банка ВТБ, давнего друга и генерального партнера петербургского коллектива. Завершится московский сезон 1 августа гала-концертом.