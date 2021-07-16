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Вебинар «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции» – в Университете бизнеса Уралсиб

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции» – в Университете бизнеса, который пройдет 22 июля в 11:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.
 
Преподаватель – Елена Белякова, предприниматель, основатель 7 компаний в сферах логистики, строительства, консалтинга, пиломатериалов, онлайн-обучения.
 
На вебинаре рассмотрим, как уже на этапе стартапа правильно проанализировать составляющие бизнеса, как начинать и грамотно пробовать те направления бизнеса, в которых нет опыта, как рассчитать допустимые вложения на тестирование и начать действовать уже сегодня.
 
Программа вебинара:
Как найти нишу для себя и подобрать новое выгодное направление для существующего бизнеса?
Как проверить будущий спрос – актуальность выбранного направления?
С чего начать тестирование ниши?
Как правильно прогнозировать желаемый результат?
Что контролировать, считать и какие выводы делать?
Формула успешного запуска бизнеса!

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По итогу вебинара участники получат практические навыки построения гипотез, а бонусом – шаблон «Расчет финансовой декомпозиции».
 
Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1,5 часа с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.
 
Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.
 
Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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