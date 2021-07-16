«Дамате» открыла крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки, расположенный в Пензенской области. Сумма инвестиций в проект составила 9 млрд рублей, финансовым партнёром выступил Россельхозбанк.

Группа компаний «Дамате» запустила крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки мощностью 303 тонны в сутки. Предприятие расположено в Нижнеломовском районе Пензенской области на одной площадке с действующим заводом по убою и переработке индейки.

В церемонии открытия 15 июля приняли участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев.

Предприятие построено в рамках партнерского соглашения между Правительством Пензенской области, ГК «Дамате» и Россельхозбанка. Сумма инвестиций в новое производство составила 9 млрд рублей.

По словам Дмитрия Патрушева, Минсельхоз России уделяет большое внимание развитию птицеводства и переработки мяса птицы, постоянно совершенствуя систему господдержки. Министр отметил положительный опыт Пензенской области по внедрению региональных механизмов, что в совокупности с федеральными мерами создаёт фундамент для устойчивого развития АПК. «В настоящее время субъект прочно занимает лидерские позиции в российском птицеводстве. Здесь производят почти половину всей индейки в стране. Уверен, что благодаря высокому качеству продукция нового завода придется по душе не только российским, но и зарубежным покупателям», - подчеркнул глава Минсельхоза России.

На предприятии функционирует 5 цехов: цех производства ветчинных изделий и су-видов, цех производства вареных колбасных изделий цех производства сыровяленых колбасных изделий, цех готовых полуфабрикатов и одно из главных преимуществ завода - роботизированный склад продукции. Это первое в пищевой промышленности России уникальное автоматизированное решение для хранения, комплектации и отгрузки клиентам.

«Продукция из индейки очень востребована, поскольку люди всё больше интересуются здоровым питанием. С 2012 года потребление индейки в России растёт на 16% в год. При активной поддержке Россельхозбанка «Дамате» фактически сформировал российский рынок и уже вышел на зарубежного потребителя. За 10 лет сотрудничества банк выдал группе компаний на инвестиционные цели почти 70 млрд рублей. Мы рады, что компания продолжает развитие своих проектов, внедряет в производство последние научные достижения, в том числе в области искусственного интеллекта. Таким и должен быть АПК 21 века», – отметил Борис Листов.

Новый завод – пример грамотного внедрения современных технологий в области автоматизации и роботизации процессов в пищевую промышленность. Здесь используются самые передовые решения в сфере глубокой переработки. В 5 цехах установлено более 500 единиц оборудования, действует 13 автоматизированных производственных линий, среди которых единственные в стране линия обжарки ветчины с последующей нарезкой и линия производства сыровяленых колбас, а также роботизированная линия фаршесоставления и другие.

«Развитие птицеводства и переработка мяса птицы – одно из ведущих направлений сельскохозяйственного сектора Пензенской области. И здесь нашим надежным партнером выступает Группа компаний «Дамате». Присутствие такого мощного инвестора дало новый импульс развитию не только агропромышленного комплекса, но и экономике пензенского региона в целом. Запуск нового объекта – это несколько сотен рабочих мест, дополнительные поступления налогов в бюджет, модернизация системы коммуникаций, высокотехнологичные объекты инфраструктуры. Для жителей Нижнеломовского района это важный фактор развития и перспектив», – сказал Олег Мельниченко.

«Высокая степень автоматизации и роботизации процессов, использование в производстве исключительно 100% мяса индейки, широкий ассортимент продукции высочайшего качества – таковы неоспоримые конкурентные преимущества нового завода. Производственные мощности предприятия позволят нам не только удовлетворить растущий спрос на колбасную продукцию из индейки внутри страны, но и существенно нарастить экспортную составляющую за счет расширения продаж высокомаржинальных продуктов глубокой переработки», – сказал Наум Бабаев.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает порядка 100 позиций. Вся продукция производится из 100% мяса индейки, это сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, кулинарные изделия су-вид, а также готовые к употреблению полуфабрикаты.

Планируется, что продукция глубокой переработки будет реализовываться через федеральную дистрибьюцию по всей стране. Компания уже начала экспорт колбасных изделий за рубеж, в списке первых покупателей Армения и Узбекистан. В ближайших планах компании расширение географии поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время идет рассмотрение заявок и переговоры с заказчиками.

В результате реализации проекта по запуску нового производства на предприятии создано 700 рабочих мест.