Спрос на наличную иностранную валюту восстановился на 65% от «доковидного» периода

Спрос на наличную иностранную валюту в первом полугодии 2021 года восстановился относительно «допандемийного» 2019 года приблизительно на 65%, отмечают эксперты Россельхозбанка. В то же время за последние 2 года изменились факторы, определяющие этот спрос. Если в 2019 году покупка наличной иностранной валюты была в основном связана с туристическими поездками за границу, то начиная с 2020 года усилились сберегательные настроения россиян и как следствие спрос на наличную валюту как инструмент накопления.

В первом полугодии 2020 года, когда действовали самые жесткие ограничительные меры, спрос на наличные доллары США и евро – самые популярные «туристические» валюты – в отделениях РСХБ снизился год к году на 23% и 44% соответственно. Как отмечают эксперты РСХБ, несмотря на закрытые международные границы, снижение объемов покупки валюты оказалось не столь значительным, поскольку на фоне резкого скачка курсов в марте 2020 года и последующей в апреле-июне коррекции повысился спрос на валюту как инструмент сохранения накопленных средств.

В 2021 году «туристический» фактор спроса на наличную иностранную валюту вновь начал набирать обороты, и планомерный рост объемов покупки объясняется постепенным открытием зарубежных направлений для отдыха. С начала текущего года объем покупок доллара США и евро наличными вырос в 2-3 раза. В квартальном выражении спрос на наличные доллары в апреле-июне увеличился на 54%, евро – на 21%.

«В предыдущие года пик спроса на наличную иностранную валюту традиционно приходился на месяцы, в которых есть праздничные и длительные выходные дни, например, январь, март, май. В текущем году по мере того, как страны преодолевают последствия пандемии и учатся жить в новых реалиях, происходит снятие части ограничений и открытие границ, что влияет на плавный рост спроса на иностранную валюту», – отметил исполнительный директор Департамента операций на финансовых рынках РСХБ Сергей Щавелёв.

Самый большой объем американских долларов, купленных в отделениях банка в текущем году, наблюдался в мае. Рост спроса составил 22% по сравнению с апрелем и 28% по сравнению с маем 2019 года.

Что касается евро, то пик спроса на эту валюту в 2021 году пришелся на июнь (рост около 90% по сравнению с маем). По сравнению с июнем 2019 года показатель оказался на 11% ниже.

В то же время, по мнению экспертов РСХБ, в текущем году усилившиеся сберегательные настроения россиян продолжают оказывать влияние на динамику спроса на наличную иностранную валюту.

«В этом году на фоне сохранения значительной части ограничений на зарубежные поездки и неопределенности в экономике усилившаяся в 2020 году тенденция на покупку доллара как инструмента сбережения сохранилась и в текущем году. Определяющим фактором при этом стала динамика курса иностранной валюты к рублю», – добавил Сергей Щавелёв.

Так, наибольший рост спроса на американский доллар в 2021 году пришелся на февраль, когда наблюдалось снижение курса с 76 рублей до 73,7 рубля за доллар. На этом фоне объем покупки наличной американской валюты в феврале вырос по сравнению с январем на 62%. В течение марта стоимость доллара начала восстанавливаться и к началу апреля достигла 77,7 рубля, что привело к замедлению роста спроса до 13%. Далее со снижением курса в течение апреля и мая прирос спроса на наличные доллары составлял 14% и 22% соответственно.