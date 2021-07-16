Клиентам 1С доступен лизинг от группы Райффайзен

Райффайзен-Лизинг стал первой универсальной лизинговой компанией, которая прошла интеграцию с платформой «1С: Предприятие». Теперь миллионам пользователей программы 1С: Бухгалтерия доступны лизинговые сервисы группы Райффайзен для приобретения основных средств.

Для того, чтобы отправить заявку на финансирование, необходимо выбрать раздел «1С-Лизинг» в блоке «Финансы», указать лизингополучателя, в несколько кликов сформировать финансовую отчетность и подписать заявку электронной подписью. Райффайзен-Лизинг вернется с ответом по заявке за один день.

«В развитии бизнеса часто возникают задачи, когда финансирование для приобретения активов необходимо получить в сжатые сроки, и при этом важны условия и надежность партнера. Именно таким проверенным и удобным партнером мы готовы выступить для всех клиентов 1С», — комментирует Виталий Милованов, генеральный директор Райффайзен-Лизинг .

Подробности о лизинговых программах, доступных представителям малого, среднего и крупного бизнеса, доступны на сайте.