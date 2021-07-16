Клиентам 1С доступен лизинг от группы Райффайзен

Читайте также:
Для того, чтобы отправить заявку на финансирование, необходимо выбрать раздел
«В развитии бизнеса часто возникают задачи, когда финансирование для приобретения активов необходимо получить в сжатые сроки, и при этом важны условия и надежность партнера. Именно таким проверенным и удобным партнером мы готовы выступить для всех клиентов 1С», — комментирует Виталий Милованов, генеральный директор
Подробности о лизинговых программах, доступных представителям малого, среднего и крупного бизнеса, доступны на сайте.