Райффайзенбанк подключил к СБП сеть lady & gentleman CITY

Райффайзенбанк и сеть магазинов lady & gentleman CITY предоставили клиентам возможность оплачивать модные покупки с помощью
Теперь, чтобы оплатить покупку, клиенту достаточно отсканировать
«Комфорт клиентов — ключевой приоритет и брендов, представленных в сети, и нашей компании. Новые современные сервисы оплаты помогают нам дать клиентам еще больше гибкости, при этом повышая наши операционные показатели эффективности», — сказал Игорь Владимирович Григораш, заместитель генерального директора по правовому регулированию и коммерческому развитию lady & gentleman CITY.
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«Команда Райффайзенбанка обладает большой отраслевой экспертизой и опытом подключения к СБП. Наш подход к интеграционным проектам основан на том, что мы внимательно изучаем платежные сценарии каждого клиента, чтобы предложить актуальный формат подключения. Надеемся, что клиенты lady & gentleman CITY по достоинству оценят простой и удобный способ оплаты покупок с помощью
Для того, чтобы получить доступ к тестовой среде, достаточно подать заявку через Raif Pay. После заполнения анкеты доступ предоставляется в течение двух минут. Raif Pay — новый платежный сервис Райффайзенбанка, который объединяет
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,4 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
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lady & gentleman CITY www.ladygentleman.com — это первая федеральная сеть магазинов модной одежды, ее история началась с открытия первого мультибрендового универмага lady & gentleman CITY в 1993 году в Москве. На сегодняшний день lady & gentleman CITY является крупнейшей федеральной сетью магазинов мужской и женской одежды в России. Создавая новую для российского рынка концепцию мультибрендовых магазинов, сеть lady & gentleman CITY и сегодня делает ставку на элегантность и высокое качество, отбирая все лучшее из коллекций более 150 мировых марок, среди которых BOSS, EA7 Emporio Armani, Trussardi, Ice Play, Baldessarini, Liu Jo, PennyBlack, Luisa Cerano, Patrizia Pepe, Pinko, Gerry Weber, Karl Lagerfeld, Рolo Ralph Lauren, Тommy Hilfiger, Love Moschino, Deha, Seventy, W.Wegener, Woolrich, Meyer, ORSA, KORPO, Alessandro Manzoni, Finisterre, Ritter, 6 P.M. и многие другие. Благодаря широкому ассортименту деловой, повседневной и праздничной одежды покупатели могут подобрать гардероб на все случаи жизни. На сегодняшний день сеть мультибрендовых магазинов lady & gentleman CITY располагается в 15 городах: Москва,