Райффайзенбанк подключил к СБП сеть lady & gentleman CITY

Райффайзенбанк и сеть магазинов lady & gentleman CITY предоставили клиентам возможность оплачивать модные покупки с помощью QR-кодов через Систему Быстрых Платежей (СБП). Новый способ оплаты будет реализован во флагманском мультибрендовом магазине lady & gentleman CITY в Москве, в торговом центре «Европейский».

Теперь, чтобы оплатить покупку, клиенту достаточно отсканировать QR-код на кассе. Это позволяет проводить оплату более безопасно, не вводя пин-код . Оплата по QR-коду не уступает в простоте и удобстве стандартным способам платежей. При этом для компании прием платежей через СБП в несколько раз выгоднее комиссии за эквайринг.

«Комфорт клиентов — ключевой приоритет и брендов, представленных в сети, и нашей компании. Новые современные сервисы оплаты помогают нам дать клиентам еще больше гибкости, при этом повышая наши операционные показатели эффективности», — сказал Игорь Владимирович Григораш, заместитель генерального директора по правовому регулированию и коммерческому развитию lady & gentleman CITY.

К C2B-платежам в рамках Системы Быстрых Платежей сейчас подключено более 50 банков. Райффайзенбанк как ключевой участник СБП в направлении C2B предлагает корпоративному бизнесу два решения для приема платежей через СБП: оплату по QR-коду в торговых точках и мгновенный счет — адаптированный сценарий для интернет-сайтов и приложений.

«Команда Райффайзенбанка обладает большой отраслевой экспертизой и опытом подключения к СБП. Наш подход к интеграционным проектам основан на том, что мы внимательно изучаем платежные сценарии каждого клиента, чтобы предложить актуальный формат подключения. Надеемся, что клиенты lady & gentleman CITY по достоинству оценят простой и удобный способ оплаты покупок с помощью QR-кода », — прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

Для того, чтобы получить доступ к тестовой среде, достаточно подать заявку через Raif Pay. После заполнения анкеты доступ предоставляется в течение двух минут. Raif Pay — новый платежный сервис Райффайзенбанка, который объединяет онлайн-оплату и наличные.