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Райффайзенбанк подключил к СБП сеть lady & gentleman CITY

Райффайзенбанк и сеть магазинов lady & gentleman CITY предоставили клиентам возможность оплачивать модные покупки с помощью QR-кодов через Систему Быстрых Платежей (СБП). Новый способ оплаты будет реализован во флагманском мультибрендовом магазине lady & gentleman CITY в Москве, в торговом центре «Европейский».

Теперь, чтобы оплатить покупку, клиенту достаточно отсканировать QR-код на кассе. Это позволяет проводить оплату более безопасно, не вводя пин-код. Оплата по QR-коду не уступает в простоте и удобстве стандартным способам платежей. При этом для компании прием платежей через СБП в несколько раз выгоднее комиссии за эквайринг.

«Комфорт клиентов — ключевой приоритет и брендов, представленных в сети, и нашей компании. Новые современные сервисы оплаты помогают нам дать клиентам еще больше гибкости, при этом повышая наши операционные показатели эффективности», — сказал Игорь Владимирович Григораш, заместитель генерального директора по правовому регулированию и коммерческому развитию lady & gentleman CITY.

К C2B-платежам в рамках Системы Быстрых Платежей сейчас подключено более 50 банков. Райффайзенбанк как ключевой участник СБП в направлении C2B предлагает корпоративному бизнесу два решения для приема платежей через СБП: оплату по QR-коду в торговых точках и мгновенный счет — адаптированный сценарий для интернет-сайтов и приложений.

«Команда Райффайзенбанка обладает большой отраслевой экспертизой и опытом подключения к СБП. Наш подход к интеграционным проектам основан на том, что мы внимательно изучаем платежные сценарии каждого клиента, чтобы предложить актуальный формат подключения. Надеемся, что клиенты lady & gentleman CITY по достоинству оценят простой и удобный способ оплаты покупок с помощью QR-кода», — прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

Для того, чтобы получить доступ к тестовой среде, достаточно подать заявку через Raif Pay. После заполнения анкеты доступ предоставляется в течение двух минут. Raif Pay — новый платежный сервис Райффайзенбанка, который объединяет онлайн-оплату и наличные.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 3 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов, выданных небанковскому сектору.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,4 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

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lady & gentleman CITY www.ladygentleman.com — это первая федеральная сеть магазинов модной одежды, ее история началась с открытия первого мультибрендового универмага lady & gentleman CITY в 1993 году в Москве. На сегодняшний день lady & gentleman CITY является крупнейшей федеральной сетью магазинов мужской и женской одежды в России. Создавая новую для российского рынка концепцию мультибрендовых магазинов, сеть lady & gentleman CITY и сегодня делает ставку на элегантность и высокое качество, отбирая все лучшее из коллекций более 150 мировых марок, среди которых BOSS, EA7 Emporio Armani, Trussardi, Ice Play, Baldessarini, Liu Jo, PennyBlack, Luisa Cerano, Patrizia Pepe, Pinko, Gerry Weber, Karl Lagerfeld, Рolo Ralph Lauren, Тommy Hilfiger, Love Moschino, Deha, Seventy, W.Wegener, Woolrich, Meyer, ORSA, KORPO, Alessandro Manzoni, Finisterre, Ritter, 6 P.M. и многие другие. Благодаря широкому ассортименту деловой, повседневной и праздничной одежды покупатели могут подобрать гардероб на все случаи жизни. На сегодняшний день сеть мультибрендовых магазинов lady & gentleman CITY располагается в 15 городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Краснодар, Тюмень, Сочи. В сеть lady & gentleman CITY также входят мультибрендовые магазины CASUAL DAY in lady & gentleman CITY, lady & gentleman STREET, а также монобрендовые магазины HUGO, Emporio Armani, Armani Exchange, EA7 Emporio Armani и Alessandro Manzoni. С 2017 года ассортимент коллекций брендов сети lady & gentleman CITY представлен в интернет-магазине www.lgcity.ru — более тысячи моделей модной брендовой мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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