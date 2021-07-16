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Военнослужащие не могут получить QR-коды о вакцинации

Это связано с ограничением на передачу персональных данных, рассказали источники РБК

«Затруднения связаны с вопросом передачи персональных данных ведомствам, которые отвечают за генерацию кодов. Минобороны не может передавать данные сотрудников подразделений, работа которых сопряжена с режимом секретности. Соответственно, военные не могут получить QR-коды», – объяснил он.

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По словам источника, в настоящее время профильные ведомства, включая социальный блок правительства, обсуждают варианты решения проблемы. С учетом высокого уровня вакцинации в вооруженных силах возможным выходом, в частности, могло бы стать приравнивание статуса военнослужащего к наличию QR-кода, говорит он.

В июне министр обороны Сергей Шойгу заявил о вакцинации почти 93% российских военнослужащих и членов их семей. Все 134 тыс. призывников будут вакцинированы в обязательном порядке до середины июля, заявляли ранее в Минобороны.

«Проблему усугубляет тот факт, что ведомственные медицинские учреждения не подключены к Единой медицинской информационной автоматической системе и не у всех военных есть полисы обязательного медицинского страхования», – утверждает источник в Минобороны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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