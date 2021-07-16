Новости

Проезд ограничат по улице Уткина в Иркутске

Частично ограничат движение в районе дома №19 по улице Иосифа Уткина с 08:00 19 июля до 17:00 26 июля на участке пересечения улиц Иосифа Уткина и Подаптечной, сообщили в SIA.RU пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании