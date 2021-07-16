Эксперты Прибайкальского нацпарка контролируют строительство дороги на Ольхон

Они проверяют соответствие работ требованиям природоохранного законодательства, сообщили SIA.RU в администрации Иркутской области.

Специалисты Прибайкальского национального парка принимали участие в разработке проектной документации для капитального ремонта дороги. Её согласовало Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Капитальный ремонт идет на отрезке дороги длиной 5,5 километров на въезде в Хужир. Выделена полоса отвода, согласована площадка для стоянки строительной техники и складирования инертных материалов.

До начала работ территорию осмотрели эксперты Прибайкальского национального парка. Они огородили красными лентами места произрастания и проживания эндемичных и охраняемых видов флоры и фауны этого места. Работники подрядной организации обходят или объезжают эту территорию.

Сейчас подрядчики ведут формирование земельного полотна, выравнивают будущую дорогу. Материал с высоких мест перемещают в пониженные участки местности. По согласованию с Прибайкальским национальным парком необходимые инертные материалы берут в полосе отвода, разрешённой проектной документацией. В дальнейшем потребуется доставка из-за границ Прибайкальского национального парка, минимум за 100 километров от места проведения работ.

Во время работ используют только те материалы, которые не наносят вреда окружающей среде. Для того, чтобы дождевая или талая вода с дороги, которая может содержать автомобильные жидкости, не попадала на землю и в озеро Байкал, на всем протяжении трассы построят специальную систему отвода в закрытые ёмкости. На участке длиной 5,5 километров установят семь таких ёмкостей. Их уже приобрели и доставляют к месту проведения работ. Собранную воду будут вывозить в ближайший населённый пункт, где есть очистные сооружения.

Особые условия капитального ремонта дороги, дальняя доставка техники и строительных материалов и выполнение требований природоохранного законодательства существенно влияют на стоимости контракта. Капитальный ремонт участка длиной 5,5 километров стоит 269,8 млн рублей.