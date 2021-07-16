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Проезд по улице Байкальской в Иркутске временно ограничен

По одной полосе от дома №46 до дома №50. Ремонт пройдет с 15 по 22 июля, рассказали SIA.RU в мэрии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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