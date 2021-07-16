Цены на бананы выросли до пятилетнего максимума

Россияне покупают их так же часто, как и картофель, сообщает РБК.

Цены на бананы в магазинах вернулись на уровень 2016 года, достигнув максимальных за пять лет значений, свидетельствуют данные Росстата. Резко дорожать бананы начали в феврале: тогда цена 1 кг выросла до 86,7 руб., что на 9% больше, чем в январе, и на 15% выше значений февраля 2020-го. Пика цены достигли в апреле – 89,3 руб. за 1 кг, в июне они снизились до 84,1 руб. Но для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда 1 кг подорожал до 96,2 руб.

Российские торговые сети столкнулись со сложностями в закупке бананов и ростом оптовых цен на 40% из-за снижения урожая в Эквадоре на фоне неблагоприятных погодных условий и активности вулкана Сангай, повредившего плантации, сообщал в феврале этого года «Коммерсантъ». Поставки из Эквадора в первом квартале 2021 года, по информации Федеральной таможенной службы, снизились на 11%, до 378,4 тыс. т. У экспортеров есть сложности с отправками рефрижераторных судов и контейнеров, в которых поставляются фрукты, заторами в портах и т.д., отмечает гендиректор отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий.

В конце 2019 года в Эквадоре прошла серия парализовавших страну социальных протестов, затем пришла пандемия, в сентябре 2020-го и марте 2021 года произошли извержения вулканов, что отразилось на качестве этих фруктов, перечисляет Гольфанд. Кроме того, на цены влияет угроза полного исчезновения бананов в Южной Америке из-за грибкового заболевания Tropical Race 4 (TR4), которое поражает прежде всего экспортируемый сорт Cavendish – случаи заражения уже были обнаружены в Перу, добавляет собеседник РБК.

Сами поставщики из Эквадора цены на бананы не повышали, утверждает Наталья Багдасарян, представитель эквадорской компании Triny Fresh S.A., экспортирующей бананы в Россию. По ее словам, в Эквадоре цена бананов в долларах осталась на уровне прошлых лет, а повышение цен — результат спекуляций посредников, продающих их в России. Официальная экспортная цена, которую Эквадор предлагает для годовых контрактов, — $6,25 за коробку бананов (это цена самих фруктов, за упаковку поставщики оплачивают дополнительно еще $2–2,5), и такая цена установлена уже много лет, говорит Багдасарян. Активность вулканов в Эквадоре — постоянное явление и, по словам собеседника РБК, существенно на урожай и экспорт не повлияла. Но она признает, что у отдельных компаний были в этом году сложности с логистикой.

Цены растут не только на бананы. Торговая есть «Слата» подсчитала стоимость минимальной корзины продуктов за второй квартал 2021 года. В среднем, минимальный набор «Слаты» хотя и оказался ниже набора Иркутскстата на 7,5%, по сравнению с первым кварталом он подорожал в Иркутске на 8%, в Ангарске – на 7%, в Братске – на 2%. В торговой сети отметили рост цен на картофель, свеклу, морковь, горбушу, а также напряженную ситуацию с сахаром и растительным маслом, в связи с чем кондитерские изделия подорожали от 10% до 60%.