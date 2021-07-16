Десять школ планируют построить в Иркутске

Это 9 625 учебных мест, сообщили SIA.RU в мэрии.

Подготовлена проектная документация на возведение дополнительных учебных блоков на 500 мест каждый школ №53 и №57, на ПСД получены положительные заключения.

Администрация города готова начать возведение пристроя школы №57 – на эти цели в местном бюджете предусмотрены средства, но муниципалитет рассчитывает на поддержку со стороны регионального и федерального бюджетов, соответствующие заявки уже поданы.

Кроме этого, ведется работа по подготовке документов на строительство новых образовательных объектов общей вместимостью 6700 мест. В первую очередь это школы на 1225 мест каждая – на улице Норильская и в микрорайоне Союз.

На этапе оформления земельных участков находятся школы на улице Ярославского, на территории бывшего городка ИВВАИУ и в микрорайоне Лисиха. Также рассматривается возможность строительства еще четырех школ в разных районах города. Министр Максим Парфёнов одобрил дорожную карту Иркутска по строительству общеобразовательных учреждений.