На звание лучших в стране претендуют 13 компаний из Иркутской области

Шесть недель назад стартовала регистрация компаний для участия в одиннадцатом «Рейтинге работодателей России» от hh.ru. Регистрация продолжится до 30 сентября, участие в рейтинге бесплатное, подать заявку может любая компания с численностью более 100 человек, сообщили SIA.RU в пресс-службе сервиса.

Наиболее активно на звание лучших претендуют компании из промышленной отрасли (17% от общего числа регистраций), ИТ-сферы (11%) и строительства (10%).

К участию в рейтинге заявились 67 сибирских компаний, из них 13 – из Иркутской области. А самые активные регионы по количеству участников Рейтинга 2021 – это Москва (396 компаний уже подали заявки), Санкт-Петербург (115 компаний), Московская область (37 компании), Свердловская область (33 компании) и Ростовская область (24 компании). В целом на участие в «Рейтинге работодателей» зарегистрировались компании-работодатели из 64 субъектов РФ.

В этом году 31% компаний, решивших принять участие в «Рейтинге работодателей» hh.ru, – это небольшие организации с численностью от 100 до 250 сотрудников, 38% – средние компании до тысячи человек, 22% – крупные до пяти тысяч, 9% – крупнейшие более пяти тысяч. Именно в рамках этих четырех групп будут ранжироваться все участники рейтинга. Это значит, что конкуренция за позицию в финальной таблице максимально прозрачна: небольшие компании соревнуются с равными себе, а гиганты бизнеса соперничают друг с другом в «своем весе». Также будут выделены субрейтинги по критериям оценки: самые высокоразвитые HR-процессы, самые лояльные сотрудники и самые популярные компании у соискателей. Дополнительно будет возможность определить ключевых игроков отрасли и региона за счет фильтров в итоговой таблице финалистов.

К участию в Рейтинге допускаются только компании численностью от 100 человек. Такое ограничение необходимо для релевантной выборки при исследовании eNPS.