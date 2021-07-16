Дым от лесных пожаров накрыл несколько районов Иркутской области

Это 7 населенных пунктов, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

По состоянию на 10 часов утра, в результате лесных пожаров, действующих в регионе, а также в Республике Саха Якутия, в зону задымления попадают населенные пункты Ербогачен, Ерема, Непа, Токма, Подволошино Катангского района, поселок Перевоз и село Большой Патом Бодайбинского района.

Обращения граждан на ухудшение самочувствия и состояния здоровья при задымлении в экстренные оперативные службы не поступали. Нарушений условий жизнедеятельности нет.