По программе развития сельских территорий в деревне Талька открыли роллердром

Роллердром – один из первых в регионе реализованных в этом году проектов, сообщили SIA.RU в администрации области.

На его создание выделены средства из федерального и областного бюджета, всего 946,4 тыс. рублей. На площадке установлены специальные конструкции для катания: халфпайп, фанбокс, разгонная горка, рейл. Роллердром призван способствовать развитию и оздоровлению детей, прививать у населения культуру здорового образа жизни.

Параллельно с созданием роллердрома в д. Талька реализован ещё один проект – проведено освещение на нескольких улицах, а также на территории, на которой расположены роллердром и детская площадка.

Напомним, государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется с 1 января 2020 года. Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на улучшение условий жизни в сельских территориях. Одно из мероприятий программы – благоустройство сельских территорий – пользуется особой популярностью у жителей, поскольку даёт возможность получить средства на реализацию проектов местных инициатив. В Иркутской области в рамках мероприятий по благоустройству в 2020 году поддержку получили 58 проектов в 24 муниципальных районах региона. В 2021 году средства предоставлены на реализацию 97 проектов.