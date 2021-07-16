Проезд по улице Октябрьской революции в Иркутске закроют на две недели

С 23 июля по 7 августа в Иркутске будет закрыто движение автотранспорта на улице Октябрьской революции в районе дома №22а.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данном участке ведутся работы по устранению аварийной ситуации на сетях электроснабжения.