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Проезд по улице Октябрьской революции в Иркутске закроют на две недели

С 23 июля по 7 августа в Иркутске будет закрыто движение автотранспорта на улице Октябрьской революции в районе дома №22а.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данном участке ведутся работы по устранению аварийной ситуации на сетях электроснабжения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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