116 участков затопило в Иркутской области

В воде 14 дачных домов, в которых живут 12 человек. Половина из подтопленных домов находится на острове Елизовский.

Причина затопления – повышение сброса воды на Иркутской ГЭС. На станции были вынуждены увеличить сброс воды из-за резкого ее подъема в Байкале.

– Обсудили эту ситуацию сегодня на оперативном совещании. Из Гидрометцентра доложили, что в ближайшие дни погода будет неустойчивой. Есть вероятность, что Байкал продолжит подниматься. А значит придётся ещё увеличивать водосброс, – рассказал губернатор области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

В правительстве оценят все риски и примут решение.

– Могу сказать точно – до понедельника мы ничего увеличивать не будем. Поручил за эти дни проанализировать ситуацию и представить все возможные варианты развития событий. Это должен быть осознанный и взвешенный выбор, – заключает он.

Ученые утверждают, что надо менять систему регулирования уровня Байкала.

Они не могут объяснить, чем руководствовались законотворцы в 2001 году, искусственно ограничив диапазон колебаний уровней воды в озере между отметками 456 и 457 метров по условной Тихоокеанской системе высот (постановление №234 от 26 марта 2001 года). Они считают цифры надуманными.

Напомним, что вопросы повышения уровня воды в озере Байкал и оценки возможного ущерба рассмотрели 14 июля в Бурятии на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. По итогам совещания прибрежным байкальским районам рекомендовали объявить режим повышенной готовности.

По итогам совещания прибрежным байкальским районам было рекомендовано объявить режим повышенной готовности.