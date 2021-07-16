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Почти 400 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Наибольшее число больных в Иркутске – 103 человека.

В лидерах также Братск, Ангарск, Усть-Илимск. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 16 июля.

  • в Братске – 31 (всего 4 473),
  • в Ангарске – 28 (всего 8 068),
  • в Усть-Илимске – 26 (всего 5 254),

13 июля стало известно, что в Иркутске открыли ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы. Это будет самый большой в регионе госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 – в нем развернут 800 коек.

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Эксперты подчеркивают, что коронавирус отступает в регионы. В Москве число заболевших коронавирусом снижается, при этом в некоторых российских регионах ситуация остается напряженной. Эксперты не спешат делать выводы о том, что третья волна отступает, однако все же отмечают положительную динамику. Между тем инфекционисты настаивают, что эпидемиологическое благополучие сильно зависит от темпов вакцинации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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