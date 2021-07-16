Новый антирекорд по смертности от коронавируса поставили в Приангарье

Общее число больных с начала пандемии приближается к отметке в 80 тысяч.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 16 июля. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 79 858 человек, за последние сутки – у 397.

Скончались от вируса – 36 человек, еще 5 человек от сопутствующих заболеваний. Это является рекордом с начала пандемии.

Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. Число госпитализированных приближается к шести тысячам/ Число госпитализированных в больницы увеличилось до 5 943 человек (+109). При этом коечный фонд составляет 6 634 коек. Число больных на амбулаторном лечении также растет. За сутки их число увеличилось на 112 до 4 633. Таким образом, от коронавируса лечится более 10,5 тысяч человек.

Эксперты подчеркивают, что коронавирус сейчас отступает в регионы. Если в Москве число заболевших коронавирусом снижается, то в некоторых российских регионах ситуация остается напряженной. Эксперты не спешат делать выводы о том, что третья волна отступает. Инфекционисты настаивают, что эпидемиологическое благополучие сильно зависит от темпов вакцинации.