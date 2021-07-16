Ситуацию с коронавирусом в Иркутской области в прямом эфире обсудят Игорь Кобзев и Яков Сандаков

Трансляция пройдет 20 июля в 18:30, сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор области Игорь Кобзев.

На вопросы жителей ответят: губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, министр здравоохранения региона Яков Сандаков, главный врач Иркутской ордена «Знак почета» областной клинической больницы Петр Дудин и председатель комитета по законодательству о здравоохранении и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области Александр Гаськов.

– Встречаемся на странице министерства здравоохранения Иркутской области @minzdrav_38, в аккаунте «Вести-Иркутск» @vestiirkutsk, на личной странице Александра Гаськова и на странице Центра управления регионом, – пишет Игорь Кобзев.