Новости

Ситуацию с коронавирусом в Иркутской области в прямом эфире обсудят Игорь Кобзев и Яков Сандаков

Читайте также:

Иркутская область в тройке лидеров в России по суточному числу смертей от коронавируса
16 июля 2021
В Иркутской области привилось 18,5% населения
16 июля 2021

Трансляция пройдет 20 июля в 18:30, сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор области Игорь Кобзев.

На вопросы жителей ответят: губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, министр здравоохранения региона Яков Сандаков, главный врач Иркутской ордена «Знак почета» областной клинической больницы Петр Дудин и председатель комитета по законодательству о здравоохранении и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области Александр Гаськов.

– Встречаемся на странице министерства здравоохранения Иркутской области @minzdrav_38, в аккаунте «Вести-Иркутск» @vestiirkutsk, на личной странице Александра Гаськова и на странице Центра управления регионом, – пишет Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3996)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании