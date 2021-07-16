Глава Приангарья попросил главу МВД выделить служебный транспорт для помощи врачам

В Иркутске сегодня, 16 июля, прошла встреча Министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева и Губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Глава федерального ведомства находится в рабочей поездке по нашему региону. На встрече Игорь Кобзев обратился к Владимиру Колокольцеву с предложением рассмотреть региональному управлению МВД возможность выделения транспорта для помощи врачам, которые работают с пациентами с COVID-19.

– Во время второй волны пандемии мы выделяли врачам служебный транспорт Правительства Иркутской области. Как только началась третья волна, такую работу сразу же возобновили. Это заметно увеличивает мобильность врачей, они могут обслужить гораздо больше пациентов. Пока, к сожалению, болезнь не отступает, поэтому хотелось бы, чтобы и другие ведомства поддержали нас в вопросе помощи докторам, – сказал Игорь Кобзев.

Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. По данным регионального оперштаба, за последние сутки коронавирус выявлен у 397 человек, всего с начала пандемии вирус обнаружили у 79 858 человек. Установлен новый антирекорд по смертности: скончались от вируса – 36 человек, еще 5 человек от сопутствующих заболеваний.