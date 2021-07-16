Иркутяне проголосовали за стадион «Пионер»

В ходе голосования за объект, который необходимо разместить на территории бывшего стадиона «Пионер», иркутяне выбрали «открытый стадион для занятий различными видами спорта». За этот вариант отдали свои голоса 58% горожан, принявших участие в опросе.

На втором месте вариант размещения здесь общественного пространства с обустройством сквера, установкой малых архитектурных форм и озеленением территории. За этот вариант отдали 21% голосов. На третьем – строительство крытого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. За строительство жилья на данной площадке проголосовало менее 1%.

Напомним, что в адрес администрации поступали различные предложения о том, что хотели бы видеть жители на земельном участке на пересечении улиц Седова и 4-я Советская, рядом с большой транспортной развязкой и городской магистральной улицей Байкальская. Данный участок не использовался. В связи с этим было принято решение о проведении онлайн-голосования, которое прошло с 15 июня по 15 июля на портале «Госуслуги».