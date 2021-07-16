900 млн рублей выделено в Иркутской области на борьбу с COVID-19 с мая этого года

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что на борьбу с распространением коронавирусной инфекции из областного бюджета с мая 2021 года направлено уже более 900 млн рублей. В эту сумму включены 500 млн рублей дополнительных средств, о выделении которых накануне заявил глава региона.

Деньги расходуются на закупку лекарственных препаратов, необходимого оборудования, кислорода, потребность в котором значительно выросла во время третьей волны пандемии, обслуживание кислородных станций, ремонт компьютерных томографов, а также на стимулирующие выплаты медицинским работникам.

– На борьбу с ковидом из областного бюджета выделяются беспрецедентные суммы. Мы понимаем необходимость этой работы – коронавирусная инфекция пока не отступает. Оперативное решение финансовых вопросов обеспечивает бесперебойную работу всех служб, задействованных в лечении пациентов и предотвращении заболевания. Кроме того, остается все меньше времени до начала учебного года. И мы уже начали подготовку, потому что в период пандемии вопросам безопасности и профилактики COVID-19 в образовательных учреждениях нужно уделить особое внимание. Деньги идут, в том числе и на это, - пояснил губернатор.

Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. По данным регионального оперштаба, за последние сутки коронавирус выявлен у 397 человек, всего с начала пандемии вирус обнаружили у 79 858 человек. Установлен новый антирекорд по смертности: скончались от вируса 36 человек, еще 5 человек от сопутствующих заболеваний.