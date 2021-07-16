В Иркутской области привилось 18,5% населения

По данным на утро 16 июля, в Иркутской области первым компонентом вакцины привиты 441 387 человек, это составляет 18,5% населения региона.Вторым компонентом привились 313 405 человек. Такие данные озвучил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Иркутская область отстает по темпам вакцинации. В России на 16 июля привито 21.15% населения, это 30, 9 млн человек.

Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области ухудшается. По данным регионального оперштаба, за последние сутки коронавирус выявлен у 397 человек, всего с начала пандемии вирус обнаружили у 79 858 человек. Установлен новый антирекорд по смертности: скончались от вируса – 36 человек, еще 5 человек от сопутствующих заболеваний.