Росбанк начисляет 6% на любой ежедневный остаток

Росбанк предлагает своим клиентам новый сберегательный счет – #Акционный. Акция позволит новым клиентам банка, а также тем, кто открыл счет в Росбанке в течение последних двух месяцев, оформить сберегательный счет с выгодной ставкой 6% годовых с ежемесячной выплатой процентов, сообщили SIA.RU в пресс-службе банка.

По сберегательному счету #Акционный действует единая процентная ставка 6% до конца 2021 года с единственным ограничением: один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 3 млн рублей.

Одним из основных преимуществ нового предложения заключаются в удобстве автоматического пополнения счета, ежемесячных выплатах, фактическом расчёте процентов на каждодневной основе, а также снятии средств со счета и пополнении счета без потери процентов.

Принять участие в акции могут физические лица, являющиеся клиентами банка не более 60 дней на момент обращения; клиенты, имевшие вклады и сберегательные счета при условии, что все они были закрыты на момент обращения; клиенты с совокупной остаточной суммой по счетам и вкладам, не превышающей 10 тысяч рублей, которые за последние 3 месяца не совершили ни одной операции по счету или карте, включая снятие наличных. Также, открыть сберегательный счет #Акционный могут зарплатные клиенты банка.

Сберегательный счет #Акционный доступен к открытию как в дополнительном офисе банка, так и онлайн.