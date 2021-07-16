Иркутская область в тройке лидеров в России по суточному числу смертей от коронавируса

Читайте также:
16 июля 2021
В России за прошедшие сутки умерли 799 заболевших коронавирусом, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В тройке лидеров – Иркутская область, Москва и Санки-Петербург. Общее число умерших от вируса в стране достигло 146 868.
Регионы—лидеры по числу смертей:
- Москва — 105 (с начала пандемии — 24 173),
- Санкт-Петербург — 101 (18 018),
- Иркутская область — 36 (3 211),
- Нижегородская область — 28 (4 650),
- Краснодарский край — 25 (3 780).
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области ухудшается. По данным регионального оперштаба, за последние сутки коронавирус выявлен у 397 человек, всего с начала пандемии вирусом заразились 79,8 тысяч человек. Установлен новый антирекорд по смертности: скончались от вируса – 36 человек, еще 5 от сопутствующих заболеваний.