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Иркутская область в тройке лидеров в России по суточному числу смертей от коронавируса

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В России за прошедшие сутки умерли 799 заболевших коронавирусом, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В тройке лидеров – Иркутская область, Москва и Санки-Петербург. Общее число умерших от вируса в стране достигло 146 868.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 105 (с начала пандемии — 24 173),
  • Санкт-Петербург — 101 (18 018),
  • Иркутская область — 36 (3 211),
  • Нижегородская область — 28 (4 650),
  • Краснодарский край — 25 (3 780).

Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области ухудшается. По данным регионального оперштаба, за последние сутки коронавирус выявлен у 397 человек, всего с начала пандемии вирусом заразились 79,8 тысяч человек. Установлен новый антирекорд по смертности: скончались от вируса – 36 человек, еще 5 от сопутствующих заболеваний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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