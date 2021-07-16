Спортивные залы в 18 сельских школах отремонтируют в Иркутской области

В Приангарье продолжается реализация федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках национального проекта «Образование», сообщили SIA.RU в администрации региона.

Одной из задач проекта является создание условий для занятий физической культурой и спортом в школах сел и малых городов. Для этого в 2021 году проведут капитальный ремонт 18 спортивных залов в школах Иркутской области.

В проекте участвуют четыре школы Иркутского района, три школы из Усольского района, по две – из Балаганского, Шелеховского, Нижнеудинского и Усть-Илимского районов, по одной школе из Братского, Усть-Удинского и Баяндаевского районов. Заниматься спортом в отремонтированных залах ребята начнут уже в сентябре 2021 года.

В 2019 – 2020 годах в регионе в рамках национального проекта «Образование» уже отремонтировали спортзалы в 40 школах, сообщает министерство образования Иркутской области. В июне завершился прием документов от муниципальных образований на предоставление субсидий в 2022 году. Речь идет не только об уроках физкультуры, но и о работе спортивных секций на базе школ, проведении спортивных праздников и состязаний. При каждой школе, в которой отремонтируют спортзал, будет создан школьный спортивный клуб как центр спортивной работы с учениками, педагогами и родителями.