Глава Бурятии заявил об улучшении эпидемиологической ситуации после локдауна

Глава республики Бурятия Алескей Цыденов сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом. Число госпитализаций стало снижаться.

– Две недели самоизоляции дали ожидаемый эффект – сегодня мы можем говорить о маленькой, но очень важной победе. У нас уменьшилась потребность в госпитализации пациентов с коронавирусом. На сегодня в наших стационарах получает лечение на 742 пациента меньше по сравнению с предыдущей неделей. Нагрузка на амбулаторное звено уменьшилась на 23%, – отметил Алексей Цыденов.

По его словам, с понедельника будет сокращено 755 коек для ковидных больных, а система здравоохранения начнет возвращаться в штатный режим работы.