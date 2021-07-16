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Глава Бурятии заявил об улучшении эпидемиологической ситуации после локдауна

Глава республики Бурятия Алескей Цыденов сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом. Число госпитализаций стало снижаться.

– Две недели самоизоляции дали ожидаемый эффект – сегодня мы можем говорить о маленькой, но очень важной победе. У нас уменьшилась потребность в госпитализации пациентов с коронавирусом. На сегодня в наших стационарах получает лечение на 742 пациента меньше по сравнению с предыдущей неделей. Нагрузка на амбулаторное звено уменьшилась на 23%, – отметил Алексей Цыденов.

По его словам, с понедельника будет сокращено 755 коек для ковидных больных, а система здравоохранения начнет возвращаться в штатный режим работы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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