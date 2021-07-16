Cубсидированные авиарейсы из Улан-Удэ в Тункинский район запустили в Бурятии

Авиарейсы по маршруту Улан-Удэ-Кырен-Улан-Удэ открыла авиакомпания «Сила». Первый рейс вылетел из столицы Бурятии в Тункинский район в пятницу, 16 июля.

– Маршрут Улан-Удэ-Кырен удалось субсидировать благодаря поддержке Правительства Бурятии. Республиканской службой по тарифам утверждены тарифы в размере 3 тыс. рублей без учета НДС, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александр Гоге.

Первый рейс в Кырен, по словам директора аэропорта Дмитрия Гармаева, вызвал большой интерес у пассажиров.

– Несмотря на достаточно короткий период, прошедший с момента открытия продаж до первого рейса, большая часть билетов была раскуплена, - отметил Дмитрий Гармаев.

С 16 июля рейсы будут летать дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям из Улан-Удэ в Кырен можно будет улететь в 16:00 часов, а обратно из Кырена в Улан-Удэ в 17:40 в эти же дни. Продолжительность полёта занимает около одного часа. Полеты выполняются на многоцелевом двухмоторном турбовинтовом самолете Л-410, рассчитанном на 17 пассажирских мест.