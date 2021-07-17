США переживают «пандемию непривитых»

Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. По ее словам, за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в стране подскочило на 70%.

«Это превращается в пандемию непривитых. Мы видим вспышки заболеваемости в тех частях страны, где низкий уровень вакцинации», — сказала Валенски.

Самый низкий уровень вакцинации в США — в штате Миссисипи. Там полностью привиты 33,5% жителей. Доля невакцинированных среди заразившихся на этой неделе в Миссисипи составила 94%, на непривитых также пришлось 87% госпитализаций и 93% — смертей, сообщил глава департамента здравоохранения штата Томас Доббс.