Песков: Россия готова признать иностранные вакцины лишь на взаимной основе

Признание иностранных сертификатов о вакцинации и иностранных вакцин на территории России будет увязано с такими же встречными шагами других стран, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Конечно, здесь необходимо встречное движение. То есть мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение", – сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, действительно ли вопрос о признании сертификатов и прививок в РФ связан с аналогичными решениями в других странах.