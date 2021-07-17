Пункт вакцинации в иркутском Сибэкспоцентре откроется в понедельник

Пункт вакцинации от COVID-19, расположенный в иркутском Сибэкспоцентре, начнёт принимать пациентов в понедельник, 19 июля. Он полностью готов к работе. Принимать пациентов в нём будут ежедневно с 8 до 20 часов в порядке живой очереди, предварительная запись не предусмотрена. Предполагается, что каждый день туда будут обращаться до 500 человек. Сегодня, 17 июля, его осмотрели Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов и медики.

Регион отстает по темпам вакцинации. По данным на 16 июля, в Иркутской области привилось 18,5% населения, в России на эту же дату – 21.15% населения.

В помещении установлено пять кабинок для проведения вакцинации, зона ожидания, электронная очередь, а также территория отдыха, где пациенты смогут провести некоторое время после процедуры. Работать будут администраторы, задача которых заполнить необходимые документы, врачи, проводящие медицинский осмотр пациентов, и медсёстры, которые будут вводить препарат.– Задача этого пункта – создать комфортные условия для проведения вакцинации для жителей Октябрьского округа Иркутска и населённых пунктов Байкальского тракта. Переводя поток пациентов сюда, мы снизим нагрузку на поликлиническое звено. Мы должны задействовать все ресурсы, которые есть, для улучшения ситуации, – сказал Игорь Кобзев.

Иркутская область уже несколько дней подряд входит в тройку лидеров в России по суточному числу смертей от коронавируса. В Приангарье 17 июля зафиксирован рекорд по числу смертей За последние сутки в регионе скончались 42 человека: непосредственно от COVID-19 умерли 38 человек, еще 4 человека от сопутствующих заболеваний.