Новости

117 иркутян заболели коронавирусом за последние сутки

Наибольшее число случаев коронавируса зафиксировано в Иркутске – 117. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 17 июля.

Из 408 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 117 (всего 28 667),
  • в Усть-Илимске – 31 (всего 5 285),
  • в Братске – 25 (всего 4 498),
  • в Ангарске – 25 (всего 8 093),
  • в Иркутском районе – 19 (всего 5 522).

Читайте также:

Пункт вакцинации в иркутском Сибэкспоцентре откроется в понедельник
17 июля 2021
В Приангарье зафиксирован рекорд по числу смертей
17 июля 2021

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 28 667,
  2. Ангарск – 8 093,
  3. Иркутский район – 5 522,
  4. Усть-Илимск – 5 285,
  5. Братск – 4 498.

По данным оперштаба Иркутской области, всего с начала пандемии болезнь обнаружили у 80 266 человек. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
117 иркутян заболели коронавирусом за последние сутки
Пункт вакцинации в иркутском Сибэкспоцентре откроется в понедельник
В Приангарье зафиксирован рекорд по числу смертей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании