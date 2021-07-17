117 иркутян заболели коронавирусом за последние сутки

Наибольшее число случаев коронавируса зафиксировано в Иркутске – 117. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 17 июля.
Из 408 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 117 (всего 28 667),
- в Усть-Илимске – 31 (всего 5 285),
- в Братске – 25 (всего 4 498),
- в Ангарске – 25 (всего 8 093),
- в Иркутском районе – 19 (всего 5 522).
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17 июля 2021
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 28 667,
- Ангарск – 8 093,
- Иркутский район – 5 522,
- Усть-Илимск – 5 285,
- Братск – 4 498.
По данным оперштаба Иркутской области, всего с начала пандемии болезнь обнаружили у 80 266 человек.