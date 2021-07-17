117 иркутян заболели коронавирусом за последние сутки

Наибольшее число случаев коронавируса зафиксировано в Иркутске – 117. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 17 июля.

Из 408 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 117 (всего 28 667),

в Усть-Илимске – 31 (всего 5 285),

в Братске – 25 (всего 4 498),

в Ангарске – 25 (всего 8 093),

в Иркутском районе – 19 (всего 5 522).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 28 667, Ангарск – 8 093, Иркутский район – 5 522, Усть-Илимск – 5 285, Братск – 4 498.

По данным оперштаба Иркутской области, всего с начала пандемии болезнь обнаружили у 80 266 человек.